Liseli öğrenciler, pazaryerinde yaşlı ve çocuklu kadınlara yardım etti

Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor' projesi hazırladı. Proje kapsamında ilçede kurulan pazarlarda yaşlılara ve çocuklu kadınlara yardımcı olan lise öğrencileri, pazar alışverişine çıkan yaşlıların poşetlerini taşıdı, çocuklu ailelerin rahat alışveriş yapabilmesi için çocuklarıyla ilgilendi.

Alışveriş yapan yaşlı ve çocuklu vatandaşlara yaklaşarak yardım isteyip istemediklerini soran öğrenciler, yardım isteyen vatandaşlara yardımda bulunarak daha rahat alışveriş yapmalarını sağladılar.

Pazar esnafı ve vatandaşlar, sosyal sorumluluk adı altında örnek bir projeye imza atan öğrencilere teşekkür ederek, herkesin büyüklerine saygı duyup yardımda bulunmaları gerektiğini söylediler.