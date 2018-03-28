Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligin 6. hafta programı

Grup liderlerinin kayıpsız kapattığı geçen hafta oynanan maçlarda 48 gol atılmıştı. Oluşturduğu güçlü kadroyla sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Malatya İdmanyurdu A grubunda namağlup lider durumunda bulunurken, B grubunda ise Çöşnük Gençlikspor 5'te 5 yaparak zirvedeki yerini koruyor.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ligde bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

1 Nisan Pazar Yeşiltepe 3 Nolu Saha saat: 11.00 Şire Pazarıspor-Çatyol Belediyespor, Yeşiltepe 1'nolu Saha saat: 12.00 Tandoğan Gençlikspor-Fenerspor, Yeşiltepe 3 Nolu Saha saat: 13.00 Galataspor-Çöşnük Gençlikspor, Yeşiltepe 2 Nolu Saha saat: 14.00 Polat Belediyespor, Hekimhan İlçe Stadı saat: 14.00 Hekimhan Belediyespor-Ören Belediye Gençlikspor, Yazıhan İlçe Stadı saat: 14.00 Yazıhan Belediyespor-Erkenek Hürriyet Gençlispor, Arapgir İlçe Stadı saat: 14.00 Arapgirspor-Yeni Balabanspor, Yeşiltepe 3 Nolu Saha saat: 15.00 Malatya İdmanyurdu Sancaktarspor.