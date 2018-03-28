Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmalarında tutuklu sanık eski SGK çalışanı Hüdai Sülü ile tutuksuz yargılanan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde araştırmacı olarak görev yaparken ihraç edilen Fatma Kuzucu ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakim karşısına çıktı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen ve Bank Asya'da hesap hareketlilikleri bulunan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği, sendika üyeliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Son sözü sorulan sanıklar, terör örgütüne üye olmadıklarını savunarak tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan Sülü ile Kuzucu'ya 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan Sülü'nün tutukluluk halinin devamına karar verirken, Kuzucu'nun ise hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolün devamını kararlaştırdı.