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Merzifon'da okuryazarlık seferberliği

Merzifon (HEM), okuryazarlık seferberliği çerçevesinde açtığı 17 kursta 153 vatandaşa eğitim vermeye başladı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:56
Merzifon'da okuryazarlık seferberliği

Açılan kurslar hakkında bilgi veren Merzifon Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cevdet Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuryazarlık seferberliği çerçevesinde açılan kurslar Mart - Mayıs ayları arasında sürecek. Bitiminde kursiyerlere törenle katılım belgeleri verilecek" dedi.

Valisi Dr. Osman Varol da Muşruf köyündeki kursta incelemelerde bulunup, kursiyerlerle sohbet ettikten sonra Kaymakam Gürkan Demirkale'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

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Merzifon'da okuryazarlık seferberliği
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