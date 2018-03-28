Merzifon'da okuryazarlık seferberliği

Açılan kurslar hakkında bilgi veren Merzifon Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cevdet Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuryazarlık seferberliği çerçevesinde açılan kurslar Mart - Mayıs ayları arasında sürecek. Bitiminde kursiyerlere törenle katılım belgeleri verilecek" dedi.
Amasya Valisi Dr. Osman Varol da Muşruf köyündeki kursta incelemelerde bulunup, kursiyerlerle sohbet ettikten sonra Kaymakam Gürkan Demirkale'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.