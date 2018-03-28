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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

, , Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 16:38
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, , , Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde gerçekleşmesi beklenen 5 ilde rüzgarların güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu illerde rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi ve toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı
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