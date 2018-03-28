Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Muş'ta Afrin şehitleri için kurban kesildi

'ta için kesildi

'ta, Kardeşlik Platformu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nce () Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için kestirildi.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:38
Muş'ta Afrin şehitleri için kurban kesildi

Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Konukevi'nde düzenlenen programa Vali , Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, şehit aileleri, Afrin'de görev yapan asker ve polislerin aileleri ile platform üyeleri katıldı. İl Müftüsü Alaettin Bozkurt tarafından harekata katılan güvenlik güçleri için dua yapıldı.

AK Parti'li Şimşek, terör unsurlarına müsaade etmemek için Afrin'e girildiğini belirterek, "Her yiğidimiz, her Mehmetçik'imiz, 'Şehit olabilir miyim' diye yarışıyor. Bizim bu birlikteliğimiz, 81 milyon kardeşliğimiz var olduğu müddetçe bu bayrağımız Afrin'de de 'de de sallanır, her tarafta da sallanır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz sadece nerede bir terör unsuru varsa o terör örgütüne müsaade etmemek için gidiyoruz ve oradaki insanların geleceğini teminat altına almak için gidiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından konukevi önünde şehitler için kesilip, dua edildi. Kesilen 10 küçükbaş, Muş'ta yaşayan Suriyeli ailelere dağıtıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muş'ta Afrin şehitleri için kurban kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN