Niksar’da katı atık tesisi çalışması

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar'da bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan Katı Atık Tesisi Projesi kapsamında teknik ekibi ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Niksar'da bu yıl hayata geçirilmesi planlanan Katı Atık Tesisi projesi kapsamda Niksar Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Tesisin yapılmasıyla beraber yaklaşık 50 megavatlık enerji üretilmesi planlanıyor. Ayrıca atıklardan arda kalan posalarda seracılıkta gübre olarak kullanılabilecek.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "İlçemizde yıllardır süregelen en büyük sorunu olan çöplerin vahşi depolanması çevremizi tehdit ediyor. Bu konuda teknik ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl sonuna kadar Katı Atık Tesisimizi kurarak geleceğe daha temiz bir Niksar bırakacağız" dedi.