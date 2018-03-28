Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Niksar’da katı atık tesisi çalışması

Niksar’da katı atık tesisi çalışması

’ın Niksar ilçesinde katı atık tesisi çalışmaları devam ediyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:12
Niksar’da katı atık tesisi çalışması

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar'da bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan Katı Atık Tesisi Projesi kapsamında teknik ekibi ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Niksar'da bu yıl hayata geçirilmesi planlanan Katı Atık Tesisi projesi kapsamda Niksar Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Tesisin yapılmasıyla beraber yaklaşık 50 megavatlık enerji üretilmesi planlanıyor. Ayrıca atıklardan arda kalan posalarda seracılıkta gübre olarak kullanılabilecek.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "İlçemizde yıllardır süregelen en büyük sorunu olan çöplerin vahşi depolanması çevremizi tehdit ediyor. Bu konuda teknik ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl sonuna kadar Katı Atık Tesisimizi kurarak geleceğe daha temiz bir Niksar bırakacağız" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Niksar’da katı atık tesisi çalışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN