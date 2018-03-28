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Öğrenciler ler için 141 indirdi

'da yurtlarda kalan öğrenciler ler için 141 indirerek şehitlerin ruhuna bağışladılar.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:18
Öğrenciler şehitler için 141 hatim indirdi

Ecdada Vefa adıyla düzenlenen etkinlikte Müftüsü Yavuz Karabayır'ın duasını aldığı 141 hatim Kemaliye, İliç, Kemah, Refahiye, Tercan ve Erzincan merkezdeki yurtlarda kalan öğrencilerin okudukları toplam hatimlerden oluşuyor.

Afrin leri ve tüm şehitlerin aziz ruhlarına hediye edilen 141 hatim için dua almak üzere Erzincan İl Müdürlüğü konferans salonunda toplanan gençlere hitap eden Müftü Yavuz Karabayır şühedaya, ecdada vefaya öğrencilerin ve yöneticilerin göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür etti.
Programın sonunda tüm şehitlere okunan 141 hatim için Erzincan Müftüsü Yavuz Karabayır dua etti.

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