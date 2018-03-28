Öğrenciler şehitler için 141 hatim indirdi

Ecdada Vefa adıyla düzenlenen etkinlikte Erzincan Müftüsü Yavuz Karabayır'ın hatim duasını aldığı 141 hatim Kemaliye, İliç, Kemah, Refahiye, Tercan ve Erzincan merkezdeki yurtlarda kalan öğrencilerin okudukları toplam hatimlerden oluşuyor.

Afrin şehitleri ve tüm şehitlerin aziz ruhlarına hediye edilen 141 hatim için dua almak üzere Erzincan İl Müdürlüğü konferans salonunda toplanan gençlere hitap eden Müftü Yavuz Karabayır şühedaya, ecdada vefaya öğrencilerin ve yöneticilerin göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür etti.

Programın sonunda tüm şehitlere okunan 141 hatim için Erzincan Müftüsü Yavuz Karabayır dua etti.

