OMÜ 3 bin 200 fidanla daha yeşil oldu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Samsun Valiliği'nin "Dünya Ormancılık Haftası" dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde "Ağaçlandırma Töreni" gerçekleştirildi. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda fidan dağıtımı ile başlayan Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri, OMÜ Kampüs Cami'nin yanındaki araziye, toplam 3 bin 200 adet fidanın dikilmesiyle son buldu.

Törenin açılışında konuşan Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kambur, ormanların çevreye, ekonomiye ve tüm canlılara sağladığı faydaları sıralayarak, "Gelecek kuşaklara temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakmak için ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi ve erozyonun önlenmesi gerekmektedir.

Topraklarının önemli bir kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altındaki ülkemizde orman varlığımızın arttırılması, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, erozyonun önlenmesi ve bozulan çevresel dengelerin yeniden tesis edilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve taşra teşkilatları yoğun bir çaba içindedir. Ülke genelinde yüzde 28'lik bir alan kapayan ormanlarımızı yüzde 30'a çıkarmak öncelikli hedefimizdir. Ormancılık sektörüne sağlanan desteklerle de orman teşkilatı kalkınmanın lokomotifi olma yolunda ilerlemektedir. Ormana sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır" dedi.

Şehir dışı programı nedeniyle törene katılamayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in selam ve sevgilerini ileterek konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de, "Yaşanabilir bir dünyanın iki önemli unsuru var. Bunlar yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre. Bu iki kavramın da ortak bir rengi var o da yeşil. Dolayısıyla bize bu rengi hatırlatacak bir haftanın olması bir bilinç oluşturması açısından çok önemli. Bu bilinci oluşturmak için bu etkinliği düzenleyenlere emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

OMÜ'nün çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 2017 yılından itibaren plaket yerine fidan sertifikası uygulamasına geçtiğini ve bu kapsamda çok sayıda fidanı toprakla buluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, "Bu çevre hepimizin. Bugün yaşayacağız, yarın çocuklarımıza bırakacağız. Bu nedenle çevrenin korunması için yapılması gerekenlerin hayata geçirilmesinde üzerimize düşeni yerine getirme zorunluluğumuz var" diye konuştu.

Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise, "Vatan toprağı kutsaldır. Bu kutsallık da vatan için verilen emekten, dökülen kandan, çalışmaktan gelir. Ormanlarımız bir bir yok olurken maalesef erozyonla vatan topraklarımızı da kaybediyoruz. Bu nedenle orman, yaşamsal bir öneme sahip" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fidan dikimine geçilen etkinlikte protokol üyeleri, öğrenciler ve askerler fidanları dikerek can suyunu verdiler. Fidan dikme etkinliğine katılarak doğa sevgisi kazanan anaokulu çocuklarına ise yetkililer, bir fidanın nasıl dikilmesi gerektiğini de öğreterek ağacın önemini anlattılar. 3 bin 200 adet fidanın görevliler tarafından dikilmesiyle ağaçlandırma töreni sona erdi.

Samsun Askeri Bandosu, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı askerleri ile her yaş grubundan öğrencinin bir araya gelerek renkli bir tablo oluşturduğu törene ayrıca Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Tema Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Özay, akademisyenler ve idari personel katıldı.

