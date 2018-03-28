Ordulu avukatlardan ‘Ordu’nun Dereleri’ adlı tiyatro

Ordu Barosu avukatlarından oluşan 15 kişilik tiyatro topluluğu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla, 'Ordu'nun Dereleri' adlı komedi oyununu seyircilerle buluşturdu. Aydın Üstüntaş'ın yazdığı, Huri Odabaşı'nın yönettiği oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Yöresel anlatımla tek perdede sunulan tiyatro oyununda, ortaya konulan performans seyirciden alkış alırken, salonda ise oturacak yer kalmadı.

Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, baronun 60. yıl etkinlikleri çerçevesinde yaptıkları bir dizi mesleki ve kültürel faaliyetler içerisinde güzel bir oyunu sahnelemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Meslektaşlarının, ilk kez sahneye çıktıklarını hatırlatan Poyraz, "Salonun doluluğu da bunu gösterdi. Avukatlık sadece mesleki faaliyetlerde bulunmak değil, aynı zamanda topluma hitap etmektir. Umarım amacımıza ulaşmışızdır" şeklinde konuştu.

Oyunculardan Avukat Ersin Yıldız ve Çiğdem Aktaş ise her iki mesleğin de kendine göre zorluğu olduğuna dikkat çekerek, sahnenin tadını aldıklarını ve oyunculuğa devam etmek istediklerini söyledi. Keyifli bir oyun sahnelemeye çalıştıklarını, dile getiren avukat oyuncular, ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, oyunun sonunda yönetmen Huri Odabaşı ile oyuncuları tebrik ederek plaket verdi.