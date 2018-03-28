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Oto hırsızları yakayı ele verdi

’ta, düz kontak yaparak oto hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli 2 kişi son işlerinde yakayı ele verdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:44
Oto hırsızları yakayı ele verdi

Kentte bir oto elektrikçi de çalışan şüpheliler çaldıkları otomobil ile birlikte asayiş ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, gece geç saatlerde Rauf Denktaş Caddesi üzerinde park halinde bulunan Renault Toros Marka aracın düz kontak yapılmak suretiyle çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmada oto hırsızlığı olayını gerçekleştiren şüpheli 2 kişinin oto elektrikçide çalıştığı tespit edildi. Açık kimlik ve adres bilgileri elde edilen şüpheliler yapılan eş zamanlı operasyonlar çalıntı oto ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Oto hırsızları yakayı ele verdi
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