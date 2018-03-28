Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Sağlık çalışanlarına çocuk istismarı ve mahremiyet eğitimi verildi

Sağlık çalışanlarına ı ve mahremiyet eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına ı ve Mahremiyet eğitimi verildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:39
Sağlık çalışanlarına çocuk istismarı ve mahremiyet eğitimi verildi

Eğitime Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Zikrullah Tüfekçi, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Barış Kara, Ruh Sağlığı Birim Sorumlusu Uzman Salih Yıldırım ve sağlık çalışanları katıldı. Umay Aytin tarafından gerçekleştirilen eğitimde, 'ı, İhmal ve çocuklara Mahremiyet Eğitimi'nin nasıl verilmesi gerektiği üzerinde bilgiler paylaşıldı.

Aytin, eğitimde istimrar türlerinden bahsetti ve fiziksel istismar ve cinsel istimrar kadar duygusal istismarın da çocukları ileriki yaşlarda olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, son yıllarda artan istismar vakalarının önemli bir sebebinin de ailelerin çocuklara mahremiyet eğitimini veremediklerinden kaynaklandığını söyledi.

Yaklaşık iki saat süren eğitimde İstismar konusunda ebeveynlerin bilinçlenmesi gerektiğini ve çocuklara istemedikleri bir durumla karşılaştıklarında "hayır" demeleri gerektiğinin öğretilmesinin istismar vakalarının önlenebilmesindeki önemine değildi.

Sağlık Müdürü Dr. , yaptığı açıklamada, özellikle çocuk istismarının önlenebilmesi için çocuklara iki yaşından itibaren mahremiyet eğitimi verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, geleceğimizin inşasını oluşturacak çocukların eğitimli, huzurlu ve güvenli bir ailede yetişmesi sonucunda sağlıklı bireyler olabileceğinin altını çizdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık çalışanlarına çocuk istismarı ve mahremiyet eğitimi verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN