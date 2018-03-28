Sağlık çalışanlarına çocuk istismarı ve mahremiyet eğitimi verildi

Eğitime Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Zikrullah Tüfekçi, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Barış Kara, Ruh Sağlığı Birim Sorumlusu Uzman Salih Yıldırım ve sağlık çalışanları katıldı. Umay Aytin tarafından gerçekleştirilen eğitimde, 'Çocuk İstismarı, İhmal ve çocuklara Mahremiyet Eğitimi'nin nasıl verilmesi gerektiği üzerinde bilgiler paylaşıldı.

Aytin, eğitimde istimrar türlerinden bahsetti ve fiziksel istismar ve cinsel istimrar kadar duygusal istismarın da çocukları ileriki yaşlarda olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, son yıllarda artan istismar vakalarının önemli bir sebebinin de ailelerin çocuklara mahremiyet eğitimini veremediklerinden kaynaklandığını söyledi.

Yaklaşık iki saat süren eğitimde İstismar konusunda ebeveynlerin bilinçlenmesi gerektiğini ve çocuklara istemedikleri bir durumla karşılaştıklarında "hayır" demeleri gerektiğinin öğretilmesinin istismar vakalarının önlenebilmesindeki önemine değildi.

Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, özellikle çocuk istismarının önlenebilmesi için çocuklara iki yaşından itibaren mahremiyet eğitimi verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, geleceğimizin inşasını oluşturacak çocukların eğitimli, huzurlu ve güvenli bir ailede yetişmesi sonucunda sağlıklı bireyler olabileceğinin altını çizdi.

