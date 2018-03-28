Sivas Belediyesi, pazarları modernleştirmeyi hedefliyor

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Pazarcılar Esnaf Odasını ziyaret ederek sabah kahvaltısını oda yönetimiyle birlikte yaptı. Oda Başkanı Âdem Argın ve üyeler tarafından karşılanan Başkan Aydın, belediye hizmetleriyle alakalı pazarcı esnafıyla fikir alışverişinde bulundu.

Oda Başkanı Âdem Argın, Başkan Aydın'ın kendileri ile yakından ilgilendiğini belirterek, "Bizim sorun ve sıkıntılarımızla yakından ilgileniyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah işini rast getirsin. Sivas ve esnaf için çalışıyor, bizler için çaba gösteriyor. Bundan dolayı Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bize verdiği değer zaten hizmetlerle ortada. Yapılan Cuma Pazarı, yapılacak olan Cumartesi ve Salı Pazarları ile bizlere verdiği değeri gösteriyor" dedi.

Geleneksel pazarcılık anlayışını bugüne uyarlayarak sürdüren esnaflara teşekkür eden Başkan Aydın ise, "Hem bu işi yapan pazarcı esnafımız, hem de vatandaşımız için pazar yerlerini modern alanlara dönüştürme projemiz var. Bu kapsamda ilk olarak caddeler ve yollar üzerine kurulan pazarları, sabit alanlara taşıyarak işe başladık. İkinci adımda ise bu alanları, tüm ihtiyaçlara cevap verecek modern pazarlara dönüştürdük. Sadece pazar değil, bir otopark ve sosyal alan olarak dönüştürüyoruz. İlk örneğini Cuma Pazarı ile başlattık. İnşallah bu sene Cumartesi Pazarı'nı da yapacağız. Hedefimiz bütün pazarlarımızı modern bir yapıya kavuşturmak" diye konuştu.