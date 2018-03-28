Sivas'da gelin kaynana okullu oldular

Yenidoğan Mahallesi'ndeki Yenidoğan Camisi müştemilatında düzenlenen okuma yazma kursuna 12 kadın kursiyer katılıyor. İmranlı Kaymakamı Mehmet Sayın'ın eşi Özlem Sayın'ın gönüllü eğiticilik yaptığı kursa iki geliniyle katılan Sırma Ak, öğrenme azmiyle takdir topluyor.

Ak, yaptığı açıklamada, Okuryazarlık Seferberliği'ni başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Okuma yazma öğrenememenin içinde yıllardır ukde kaldığını aktaran Ak, "Çocukken bizi okutmamışlar, onun için şimdi okumaya geliyorum." dedi.

Kursa gelinleriyle katıldığını anlatan Ak, "Onların da gelmesi lazım, ben gelmişim onlar evde kalmış hiç önemi yok. Beni eşim gönderdi, gelinlerim de azimli, onlar da gelmek istediler. Allah'a şükür okumayı öğreniyorum, yazmam da iyi. Okuma yazma için imkanım oldu, şimdiye kadar mahallemizde böyle bir kurs olmamıştı. Eşim veya oğullarım yanımda olmazsa hastaneye gidemiyordum, şimdi inşallah tek başıma giderim. Küçük gelinimle oturuyoruz ve baş başa verip uykudan fedakarlık ederek ödevlerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

"EL ELE VERİP BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ"

Ak'ın 45 yaşındaki gelini Esma Ak ise daha önce yaşadığı imkansızlıklar nedeniyle okula gidemediğini dile getirerek, "Kayınvalidem ve eltim ile el ele verip, birbirimize destek olup okumayı öğrendik." diye konuştu.

Esma Ak, okuma yazma bilmediği için özelikle hastaneye giderken zorluk yaşadığını, eşinin desteğiyle kursa katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Okuma yazmayı bu zamana kadar öğrenemediği için pişman olduğunu ifade eden Ak, çocukları bir soru sorduğunda cevaplayamadığı için mahcubiyet duyduğunu söyledi.

KURSA 1,5 YAŞINDAKİ KIZIYLA KATILIYOR

Ak'ın 32 yaşındaki gelini Fevziye Ak da kursa 1,5 yaşındaki kızı Sırma Su'yu da yanında getirdiğini anlatarak, "İmkanlar elvermediği için okuma yazma öğrenemedim. Cumhurbaşkanımızdan ve eşinden Allah razı olsun. Kursta kayınvalidem ve eltim var, ailecek buraya geliyoruz. Evde de birbirimize destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursta gönüllü eğiticilik yapan Kaymakam Sayın'ın eşi Özlem Sayın ise kurs eğiticiliğinden alacağı ücreti ilçedeki bir sosyal projeye bağışlayacağını belirterek, "Kursa tamamen kendi rızamla geliyorum ve çok mutluyum. Teyzelerimizin okuma yazmayı öğrenmesi mutluluk verici." dedi.

Kursa 4-5 kişi ile başladıklarını, sonra ise sayının 12'ye yükseldiğini dile getiren Sayın, "Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Kursiyerlerimiz arasında bebeğiyle gelen bir arkadaşımız var, içinde o kadar okuma azmi var. Okumanın yaşı yok, özellikle kız çocuklarının okuması lazım. Kursa başlayalı 3 haftayı geçti ve çok yol katettik." değerlendirmesinde bulundu.