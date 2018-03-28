Sümela Manastırı beklenenden erken ziyarete açılacak

Trabzon'un Maçka ilçesi Belediye Başkanı Koray Koçhan, Sümela Manastırı'nda tarihin en nitelikli restorasyon çalışması yapıldığını belirterek bu yılın Mayıs sonu itibariyle manastırın bir kısmının ziyarete açılabileceğini söyledi.

Görevde olduğu 4 yıldaki hizmetlerini bugün düzenlediği basın toplantısı ile değerlendiren Başkan Koray Koçhan, Maçka'nın turizmdeki şansına vurgu yaptı. Başkan Koçhan "Kendimi şanslı hisseden bir belediye başkanıyım. Maçka, turizm konusunda önemli bir ilçe ancak turizmden hak ettiği payı alamıyor. Sümela Manastırı'nda tarihi bir restorasyon projesi gerçekleştiriliyor. Tarihinin en kötü durumundayken en iyi duruma getiriliyor. Büyük kaya düşmeleri oluyor. Çalışmalar son hızı ile devam ederken şuanda 2. etap çalışmaları bitmiş durumda. İçerisinde buz kütleleri vardı. Girişteki kapının önünde büyük bir kaya var, o taş düşmesi riski durdurulduktan sonra manastırın yarısı turizme açılacak. Bu da tahminen Mayıs 2018'de tamamlanması planlanıyor. Tarihinin en nitelikli restorasyonu yapılmakta. Ama bunun yanında Sümela Manastırı giriş kısmının altında yer alan Aya Varvara Kilisesi var. Herkesin gezmesini tavsiye ediyorum. Sümela Manastırı'nın net olarak görüldüğü bir nokta" dedi.

"MAÇKA'NIN YOLLARINA 20 MİLYON YATIRDIK"

İlçenin mahalle yollarına 20 milyonluk yatırım yaptıklarını kaydeden Koçhan, "Bunu kendi bütçemizden gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nden de yararlandık. 48 milyon ton asfalt yaptık. Vatandaş elini taşın altına koyduğu yerde, bizde onların yanında olduk. Onların 100 bin liraya yakın destek verdiği yerde belediye olarak biz de 500 bin TL destek verdik. 'Taşı, kumu bizden, çimentosu işçiliği sizden' dedik. Projelerden gelen para hariç olmak üzere Maçka'nın yollarına 20 Milyon TL'lik bir yatırım yaptık" diye konuştu.

"KANALİZASYONLAR DERELERE AKIYOR BUNA ÇÖZÜM BULMAMIZ LAZIM"

Çoğu yerleşim yerlerinde kanalizasyonun dereye aktığını kaydeden Koçhan, "TİSKİ'nin Maçka'ya yaptığı 10 projenin masrafı 3 milyon olup devam eden projeler ise 1 milyon TL'yi buluyor. Çoğu yerleşim yerinde kanalizasyonlar deremize akıyor. Bu durum Değirmendere Vadisi'ne hiç yakışmıyor. Derelerimiz kötü halde. Bunu kabullenip çözüm bulmamız lazım. İlk defa Trabzon'da kanalizasyon tesisi yapılacak. Toplam 4 milyon TL. Bu yaz Maçka'da bunu yapacağız. Biyolojik kanalizasyonla yapacağız" diye konuştu.



"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YAPARKEN NEYİN RANTI ?"

Atatürk Heykeli çevresine yapılacak olan park ile ilgili olarak konuşan Başkan Koçhan, "Öncelikle parkın ismini yanlış biliyorlar. Parkın adı 100 Yıl. Parkı. Kimse gelip bize sormadı. Kendileri çalıp kendileri oynadılar. İlçemizde terör olayları yaşandı, modern bir Emniyet Müdürlüğü binası gerekti. Bir bölümünde yöresel mimariye bağlı bir Emniyet Müdürlüğü binası olacak. Şuan Emniyet Müdürlüğü'nün kullandığı alan vatandaşın mülkiyeti. Burada eski düğün salonu var, artık ihtiyacı karşılamıyor. İşletmeye çalıştık, gelen şikayetler sonucu kapatmak zorunda kaldık. Bu düğün salonu yıkılmış hale geldiyse düşünmek lazım. Bu yıl içerisinde de bir Emniyet Müdürlüğü binası yapacağız. Emniyet Müdürlüğü binası yaparak neyin rantı. Karayolları kenarında yer veriyorsunuz küçük bir alan, nasıl bir rant mantığını anlamadım. Yüz yıllık asırlık çınarı kestiler diyorlar. Orada çınar ağacı gören var mı? Ben bu parkta çınar ağacı hiç görmedim. Oturacak parkımız kalmadı diyorlar derenin yanında parklar var, bu projede de yer olacak. Atatürk Anıtı aynen yerinde, 38 yılın üzerinde anıtın tek bir bakımı yapılmamış. 10 yıl kendi belediyesi vardı, tek bir mermer taşı değiştirmedi. Onlar sadece Atatürk'ün ismini kullanıyorlar. Yap, işlet, devret modeliyle şirkete devrettik . Buraya 2 milyon lira yatırım yapacak. Ben yapsam bana para vermezdi kimse. Ama şimdi üzerine bana para verecek. Kesilen ağaçlar doğru, 4 adet ağaç kesildi. Birileri Maçka'nın büyümesini istemiyor" şeklinde konuştu.



"MAÇKA'YA FİBER İNTERNET ŞART"

Başkan Koçhan, ilçeye fiber internetin şart olduğuna da dikkat çekerek "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bakan olduktan sonra, Trabzon'un her tarafına kameralar yerleştiriliyor. Kameralara yakalanmadan Maçka merkeze giren araba olamaz. Biz görüntüleri internetten alıyoruz yalnız ışıklandırma sistemimiz olmasına rağmen fotoğrafı güzel çekemiyoruz. Maçka, turizm merkezi olduğundan fiber interneti hak eden bir ilçe. İlçemize fiber internet istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Düzenlenen toplantıda AK Parti İlçe Başkanı Sedat Kongur'un yanı sıra meclis üyeleri de hazır bulundu.