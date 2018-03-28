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Tatvan’da operasyonu

’in Tatvan ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda ele geçirildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:06
Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince madde ticareti yapan veya kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta toplam daralı ağırlığı 58,3 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. F.U. isimli şahıs ' Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınmıştır. Ayrıca bir otobüste seyahat etmekte olan ve durumundan şüphelenilen Ş.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında ise, karnına sarılı vaziyette toplam daralı ağırlığı 1 kilo 579,38 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ş.G. isimli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanmıştır" denildi.

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Tatvan’da uyuşturucu operasyonu
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