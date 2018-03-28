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'ta traktör galerisi gelin ve damat için stüdyo oldu

'ta, Duygu Sonkaya ve Zeki Aday çifti düğün fotoğraflarını tanıştıkları traktör galerisinde çektirdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:40
Tokat'ta traktör galerisi gelin ve damat için stüdyo oldu

'ın Zile ilçesinde evlenecek çiftler Duygu Sonkaya'nın iş yeri olan traktör galerisinde düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptırdı. Hollanda'da bir fabrikada çalışan damatla, tanıştıkları gelinin iş yerinde aşklarını ölümsüzleştirmek isteyen çift düğün öncesi fotoğraf çekimini burada yapmayı tercih etti. Hava şartlarının soğuk ve yağmurlu olması yeni çifte zor anlat yaşattı.

Gelin Sonkaya, "Uzun süredir bir traktör bayisinde çalışıyorum. Burada da küçük bir anımız olsun istedik. Mekan olarak burayı tercih ettik. Çekimler gayet keyifliydi, biraz yağmurlu ve soğuktu. Hava durumunun gazabına uğradık ama her şey çok iyi çok keyifliydi" dedi. Damat adayı çekimi kendi teklif ettiğini, kendisini burada tanıdığını ve bir hatıra olur diye burayı tercih ettiklerini söyledi.

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Tokat'ta traktör galerisi gelin ve damat için stüdyo oldu
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