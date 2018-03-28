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Tosya’da trafik kazasında 2 kardeş ağır yaralandı

'nun Tosya ilçesi Çaykapı Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş ağır yaralandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 11:39
Tosya’da trafik kazasında 2 kardeş ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Tosya D-100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde Samsun istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan 55 DB 332 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan Emrullah B. ve Feyzullah B. isimli kardeşler yaralandı. Kaza sonrası D-100 karayolu kısa süreli trafiğe kapandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölge Trafik ve Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tosya’da trafik kazasında 2 kardeş ağır yaralandı
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