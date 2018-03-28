Trabzon'da Şehit Astsubay Gedik için 524 fidan Gümüşhane’de toprakla buluştu

Geçtiğimiz yıl Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik adına Gümüşhane'de 524 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Gümüşhane'de uzun süre görev yaptıktan sonra Ankara'ya tayin olan ve geçici görevle Trabzon'a dönen Gedik'in adına çocuklarının okuduğu ve eşinin de iki yıl okul-aile birliği başkanlığını yaptığı Dumlupınar İlkokulu-Ortaokulu tarafından okuldaki tüm öğrenci sayısı kadar fidan dikildi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Çamlıca Mahallesi Topal mevkiinde 10 dönümlük alanda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan sahaya okulun 524 öğrencisinin tamamı tarafından fidan dikildi.

"ÇALIŞMA ARKADAŞIMDI, EŞİ BULUNMAZ BİR ASKERDİ"

Törende konuşan Vali Okay Memiş, şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çalışma arkadaşı olduğunu hatırlatarak, "Çok iyi bir askerdi. Birçoğunuz belki tanımaz ama ben birebir tanıdım. Ona da takılırdım 'Şu yaylalarda gezip duruyorsun, cennet gibi yerlerde. Ara sıra beni de gezdir' derdim. Konusuna o kadar vakıftı ki bizim 320 köyümüz, 430 yaylamızın tamamını karış karış bilirdi. O yayladaki vatandaşlardan daha iyi yaylaları, her ağacın kovuğunu bilen biriydi. Terörle mücadele için hayatını ortaya koymuş bir arkadaşımızdı ve şehit oldu. Bunun en yakın tanığı benim. Eşi bulunmaz bir askerdi" dedi.

Gedik'in çatışmada Eren Bülbül'le birlikte şehit olduğunu ve üzüntüsünün çok büyük olduğunu kaydeden Memiş, "Mekanları cennet olsun. Ferhat adına ne yapsak azdır. İnşallah adını yaşatmak için burada başka planlarımız da var. Gereğini yapacağız. Her zaman ailesinin yanındayız. Ferhat artık 81 milyonluk evladı, kardeşi" diye konuştu.

Törene kızı Perizat Kayra ve oğlu Alp Koray'la katılan Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ise konuşmasında 4 yıl boyunca birçok anı biriktirdiği Gümüşhane'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

"DİKTİKLERİ AĞAÇLARLA ÜLKEYE BAĞLILIKLARI VE VATANDA SEVGİLERİ DE BÜYÜYECEK"

İki yıl boyunca okul aile birliği başkanlığı yaptığı Dumlupınar İlkokulu Ortaokulu öğrencileri tarafından böyle bir vefa örneğini görmenin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getiren Gedik, "Bu projeyle Dumlupınar öğrencileri eşim adına birer ağaç diktiler. Okul öğrencilerimizin hepsinin dikili bir ağacı var. Yavrularımızın geleceklerini inşa ederken geçmişleriyle bağı koparmamaları ülkemiz adına ümit vericidir. Şimdi diktikleri ağaçlar büyürken bu ülkeye bağlılıkları ve vatan sevgileri de beraberinde büyüyecektir" şeklinde konuştu.

Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Tuncay Dinç ise Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü olarak 2017 yılında 436 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, Dumlupınar okulu yöneticileri ve öğrencilerinin Şehit Astsubay Ferhat Gedik adına fidan dikmek için kendilerine geldiklerinde bu vatan için şehit olanlara karşı görevlerini yerine getirecek olmanın verdiği heyecanla hazırlık yaptıklarını söyledi. Kurulan hatıra ormanıyla şehit Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in adını sonsuza kadar yaşatacaklarını ifade eden Dinç, vatan müdafaasındaki tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Dumlupınar Okul Müdürü İsa Aslan da her öğrencilerinin bir dikili ağacı olmaları ve iki yıl boyunca okul aile birliği başkanlığını yürüten ve okula bir çok katkısı olan Cemile Gedik'in eşi şehit Ferhat Gedik anısına dikilerek onun adının yaşatılması için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin büyük bir heyecan ve coşkuyla bu alandaki ağaçlandırma çalışmalarına katıldıklarını dile getiren Aslan, destek olan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte daha sonra Orman Haftası nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Zehranur Çelik, ikinci olan Nisanur Demirel ve üçüncü olan Yunus Emre Kalaycı'ya şehit ailesi ve protokol mensupları tarafından ödülleri verildi.

Oluşturulan alanda şehit eşi Cemile Gedik, çocukları Perizat Kayra ve Alp Koray Gedik'in katılımıyla Vali Okay Memiş ve protokol üyelerinin yanısıra askerlerin de fidan diktiği törende dikilen ilk fidana şehit astsubay Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı bilgi kartları asıldı.

Duygusal anların yaşandığı törene Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Orman İşletme Müdürü Tuncay Dinç, kurum müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.