Trabzon'u Çin'in okyanus kıyısındaki şehirlerine benzetti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve beraberindeki heyet Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz "Sizi ve heyetinizi Trabzon'da görmekten ve ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Karadeniz bölgesi Türkiye'nin en hareketli ve doğal güzelliklerine sahip bölgesidir. Karadeniz Bölgesinin merkezi Trabzon'dur. Tarih boyunca ilimiz limanıyla ve tarihi İpek Yolu'nun üzerinde olması nedeniyle ticaret şehridir. Ayrıca havayolu ulaşımının olması ilimizin cazibe merkezi olmasının önemli bir sebebidir. Çinle bizim aramızda gıda ve metal sektöründe ilşkilerimiz var. Ayrıca Çin'de 2018 yılı Türkiye yılı ilan edildi. Karadeniz bölgesi ve Trabzon olarak Çin'den çok sayıda misafir bekliyoruz. Türkiye'ye gelen turist oldukça fazla ve gün geçtikçe artıyor. Trabzon'un ülkenizde turizm destinasyonu haline getirilmesini arzu ediyoruz. Bu konuya ağırlık verilirse çok memnun olacağız. Doğa turizmi olarak hem ilimiz hem bölgemiz çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu ziyareti bir başlangıç kabul ederek devamının gelmesini arzu ediyoruz. Özellikle turizm alanında karşılıklı görüşmelerin yapılması ve bir sistemin kurulmasında fayda görüyorum" dedi.

"TRABZON'DAN ÇOK ETKİLENDİK"

Trabzon'un doğasına ve yeşiline hayran kaldıklarının ifade eden Büyükelçi Yu Hongyang ise "Biz Trabzon'dan çok etkilendik. Gerçekten Trabzon, Karadeniz'in incisi. Trabzon bizdeki kıyı şehirlerine benziyor. Ziyaretimizde hem sizinle tanışmak hem de ikili ilişkilerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz. İkili ilişkiler çok hızlı ve sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ülkelerimizin liderleri arasındaki dostlukla beraber ikili ilişkilerde görüş birliğine varıldı. Onların huzurunda iki ülke arasında bir çok önemli anlaşmalar imzalanmıştır. Her alanda ilişkilerimiz hızlanmaktadır.. Özellikle yerel makamlarımız arasında daha çok ilişki kurulmalıdır. Trabzon ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan Türkiye'de çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden de Trabzon ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye ve Çin arasındaki ilşkilerin içeriklerini daha da zenginleştirip ivme kazandırabiliriz. Sonuçta stratejik işbirliği ilişkilerimizi daha üst bir seviyeye çıkarabiliriz. Bizim iş adamlarımız sizinle görüş alışverişinde bulunmak için çok heyecanlanıyorlar. Büyükşehir Belediyesi ve TTSO ile görüşerek hangi alanlarda işbirliği yapacağımızı görüşeceğiz. Bizim bazı işadamlarımızın yatırımları bulunuyor. Bu ekonomik ilşkilere ivme kazandırmak için neler yapabileceğimizi araştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Görüşmenin ardından Valilik A toplantı salonunda Çin'li heyete Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından ilimizin tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirildi.