Üniversite öğrencileri kar şenliğinde Mehmetçiği unutmadı

AÇÜ Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından, 2 bin rakımlı Atabarı Kayak Merkezi'nde organize edilen şenliğe, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yeterli kar olmadığı için kayamayan katılımcılar, müzik eşliğinde kar üstünde horon tepti. Kardan heykel yarışması kapsamında yapılan cami, boğa, kaplumbağa, timsah ve ejderha figürleri dikkati çekti.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla tank figürü de yapan öğrenciler, kar kullanarak "Afrin" yazdı, Türk bayrağı açtı. Öğrenciler, alanda görevli jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

Rektör Tilki, üniversite olarak farklı etkinliklerde öğrencileri bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kar şenliğini 5 yıldır düzenlediklerini belirten Tilki, "Artvin şehir merkezine 15 kilometredeki Mersivan Dağı'nda, çam ormanlarının arasında, doğayla iç içeyiz. Artvin, doğa cenneti bir kent, mart ayının sonunda bile kar şenliği yapabiliyoruz. Öğrencilerimize hem Artvin'in doğa zenginliğini tanıtmak hem de yaklaşan sınavlar öncesi onların motivasyonlarını artırmak amacıyla buradayız." dedi.

Tilki, Afrin'deki askerleri unutmayan öğrencileri de duyarlılıkları dolayısıyla kutladı.