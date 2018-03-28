Vali Süleyman Elban, ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya geldi

Dedeli Beldesi'nde düzenlenen toplantıya Patnos Kaymakamı Ümit Altay, Dedeli Belde Belediye Başkanı Veysi Durak, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, , Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selahattin Aysu, Yücekapı Belde Belediye Başkanı İlhami Zeyrek ve Tahir Belde Başkanı Cemal Şerefoğulları katıldı.

Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanlarıyla il ve ilçelerdeki kamu yatırımları, projeler, desteklemeler ve yapılan hizmetler hakkında istişarede bulunarak bu toplantıların devam edeceğini söyledi.

Patnos ve Dedelinin gelişmesinde, halkın hizmetinde olan her türlü çalışmayı birlikte yapacaklarını ifade eden Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, "Valimiz Süleyman Elban'ın öncülüğünde ve ev sahipliğimizde Belediye Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Başta Valimiz olmak üzere toplantımıza iştirak eden Belediye Başkanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.