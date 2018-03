Vali Ustaoğlu’ndan Hizan'a ziyaret

Hizan Kaymakamlığında Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan, Tatvan ve Mutki kaymakamları bir araya gelen Vali Ustaoğlu, daha sonra Hizan Devlet Hastanesini ziyaret etti. Yapımı devam eden polis özel harekat binasında da incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Hizan Yatılı Bölge Ortaokulunda muhtarlarla yemekte buluşan Vali Ustaoğlu, "Hizan ilçemiz ilimize uzak gibi görünse de en kıymet verdiğimiz ilçelerimizin başında geliyor. Hem tarihi geçmişi ve misyonuyla, yetiştirmiş olduğu kıymetli şahsiyetlerle ilimizin en güzide ilçelerinin başında yer alıyor. Böyle güzel ve kıymetli bir ilçeye hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bahar ayının gelmesi ile birlikte ilçe halkının bir taraftan toprağını işlemeye çalışırken bir taraftan da ilçemizde huzur ve güvenin gayet üst düzeyde olması bizler açısından da memnuniyet verici bir durum. Bizim kaderimiz bu değil. Yıllardır hain terör örgütünden en büyük sıkıntıyı sizler çekiyorsunuz. Bu coğrafyada yaşıyoruz. Acımızla, hüznünüzle, geçirdiğiniz o sıkıntılı günleri en fazla hisseden sizler oldunuz. Biz diyoruz ki bu sıkıntıları bertaraf etmek adına devleti ile milleti ile kenetlenmiş, yekvücut olmuş, tüm kardeşliğin, birliğin tesisi adına yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar adına buranın huzurun ve güvenin, emniyetin en üst düzeyde yaşanacağı bir ilçe olarak görüyoruz ve yaşıyoruz" dedi.



HİZAN'A 8,5 MİLYON ÖDENEK

Terörle mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin tek başına vereceği bir mücadele olmadığını dile getiren Ustaoğlu, "Esas terörle mücadele bizim vatandaşlarımızla birlikte topyekun vereceğimiz bir mücadeledir. Vatandaşımız, devletin yanında olduğu sürece işte biz o zaman terörle mücadelede en fazla sonuç elde edebiliriz ki inşallah gelinen noktada burada vatandaşı ile kucaklaşan, devleti ile etle kemik gibi iç içe olduğumuz güzel günler, işte burada olduğu gibi görüyoruz. Huzur, güven olduğu zaman yatırımları konuşuyoruz, köylerimizin sıkıntılarının giderilmesi adına çalışıyoruz. KÖYDES'in iller bazlı yatırım programlarından ilimiz için ayrılan toplamda 35 milyon ödeneğin, 8,5 milyon ödeneğini Hizan'a ayırdık. Bu da devletimizin bu bölgeye verdiği önemin en önemli göstergesidir. Buna inanıyorum ki hedefimiz iki yıl içerisinde Hizan ilçemizin 75 köyün büyük çoğunluğunun yollarını sıcak asfalt veya isterlerse betonla buluşturacağız. Önümüzdeki bu yıl, Allah'ın izniyle çok önemli yatırımlara ev sahipliği yapacak yıl olacak" ifadelerini kullandı.



"BU HAİNLERİ BÖLGEDE BARINDIRMAYACAĞIZ"

Birlik mesajları da veren Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler bu bölgenin her türlü kahrını, sıkıntısını çeken, geriye dönük acısıyla tatlısıyla bir sürü hikayesini kendi bünyesinde barındıran bu ilçemizde, istiyoruz ki tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet şiarıyla bir olacağız, diri olacağız inşallah. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hep birlikte Türkiye olacağız. Her köyümüze ulaşacağız, her yerleşim yerimizin yolları açık olacak. Yaylalarımızı da ilimizde tarım ve hayvancılığa açacağız, ama sizden istediğimiz bir şey var; burada sizlere yıllardır acıyı yaşatan, bu sıkıntıyı yaşatan, sizlerin en yakınlarınızı, canlarınızı zaman zaman alan bu hain terör örgütüne yol vermeyeceksiniz. Burada yol vermek isteyenlerin önüne geçip güvenlik güçlerimize yardımcı olacağız. Bu hainleri bölgede barındırmayacağız. Bu hainler karşısında elbirliği ile hareket edeceğiz. Siz muhtarlar burada her biriniz Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin temsilciliğini yapıyorsunuz."



"DEVLETİN İŞİTEN KULAĞI, GÖREN GÖZÜ OLACAKSINIZ"

"Muhtarlar, devlet ile vatandaş arasında bir köprüdür" diyen Ustaoğlu, "Siz muhtarlarımız, Cumhurbaşkanımızı köylerinizde mahcup etmemek adına gecesini gündüzüne katarak vatandaş ile devletin gözü kulağı olacaksınız. Devletin işiten kulağı, gören gözü olacaksınız. İnşallah elbirliği ile ülkemizin çıkmış olduğu medeniyet yolculuğunda tek yumruk, tek yürek olarak burada yolumuza devam edelim. Yılmayacağız, durmayacağız. Bu Anadolu'da yüzyıllardır kucak kucağa, omuz omuza yaşayan bu millet; Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bu hainlerin oyununa gelmeyecek. Bu hain terör örgütünü sevindirmeyeceğiz ve buralarda onlara yaşam hakkı vermeyeceğiz. Kardeşçe bu memlekette bu ezanımızın susmaması adına, bu bayrağımızın inmemesi adına elbirliği ile güçlü Türkiye olacağız" şeklinde konuştu.