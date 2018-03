Yüksekova’da müzik sınıfları açıldı

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kamışlı İlk ve Ortaokulundaki müzik ve resim atölyesi sınıflarının açılışını yaptı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu müzik dinletisine katılan Kaçışçı, saz çalarak gruba eşlik etti.

Ardından Kamışlı Anasınıfını ziyaret eden Kaşıkçı, öğrencilerle sohbet edip oyuncak dağıttı. Yüksekova'nın zorları başaran bir ilçe olmaya devam ettiğini ifade eden Kaşıkçı, "Bugün Kamışlı köyünde müzik sınıfımızı ve resim atölyesinin içindeyiz. Biz artık eski yöntemlerle müzik ve resim eğitiminin alınmasını kabul etmiyoruz. Sazından kemanına, udundan neyine enstrümanın olduğu ve çocuklarımızın da bu enstrümanları çalacak bir sistem kuralım dedik. Yüksekova genelinde 2 tane beldemizde, 2 tane köylerde ve 4 tane de merkezde olmak üzere toplam 8 okulumuzu müzik aletleriyle donattık. Biz istiyoruz ki gençlerimiz sadece batı müziği değil, Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinde kullanılan tüm enstrümanları çocuklarımız kullansın. Ozan kültürünü bitirdik, bu ülkede yeni ozanlar çıksın istiyoruz. Anadolu'nun bu dertli ve zorlu coğrafyasında yeni şairler, yazarlar ve ozanlar çıksın istiyoruz" dedi.

Daha sonra ilçe merkezinde bulunan Sabancı İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Kaşıkçı, okulun spor salonunda öğrencilerle sohbet edip, spor malzemesi dağıttı. Okullarda sporla uğraşan gençlerin her türlü ihtiyaçlarını giderdiklerini dile getiren Kaşıkçı, "Tüm okullarımızdaki çocukların sportif malzemelerini temin ettik ve hizmetine sunduk. Biz bu ilçede sporda en iyileri çıksın ve gelecekte ülkenin ve dünya sıralamasına girecek sporcularımız yetişsin istiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızdan isteğimiz ve dileğimiz bu malzemeler süs olarak kalmasın" ifadelerini kullandı.

Son olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden Kaşıkçı, öğrencilerin hazırlamış olduğu resim sergisini ve burada bulunan kursları ziyaret edip, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kaşıkçı ve beraberinde bulunan kurum amirleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün hazırlamış olduğu yer sofrasında öğle yemeği yedi. Kaymakam Kaşıkçı, burada gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Gençlik merkezi kurslarımız 7'den 70'e herkese hizmet vermeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan gençlik merkezinden daha fazla yararlanılmasını istiyoruz. Bu kapsamda her hafta bir köy okulunun öğrencilerini burada misafir ediyoruz. Gelecekte burası bir sosyal yaşam alanına dönüşecek ve her yaştan insanımıza hitap eden bir gençlik merkezi olacak. Her alandaki kurslarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.