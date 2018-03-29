Bitlis’te kadınlara el sanatları evi açılıyor

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu, kadın merkezinin son hazırlıkların yapıldığını ve çok yakında kent merkezindeki kadınların hizmetine açmayı planladıklarını açıkladı. Binanın içini dolaştıktan sonra yetkililerden teknik bilgileri alan Vali Ustaoğlu, yaklaşık iki aydır yapımına başlanılan kadın merkezinde mesleki, danışmanlık, eğitimlerin yanı sıra kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için verilecek olan eğitimlerin yanı sıra, kadınlara ayrıca istihdam alanları açmayı amaçladıklarını söyledi. Kadının var olan gücünü ortaya çıkarmak ve günümüzde kadına gerekli birçok alanda hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Vali Ustaoğlu, "Kadın merkezimizde kütüphane, çocuk oyun odası, el sanatları, takı atölyesi, kadın el emeği stantları, kadınlar için kafeterya, rehberlik ve danışmanlık odası, mutfak, gibi birçok alanda kadına hizmet verecektir. Ayrıca kadın merkezinde üretilen, çeyizlik, ev eşyaları, süs eşyaları merkezimizde satışı gerçekleştirerek, kadınlara istihdam alanları oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

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