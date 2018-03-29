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Gençlerde şampiyon oldu

müsabakalarında ’ı temsil eden Bedirhan Akdeniz şampiyon oldu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:26
Gençlerde şampiyon oldu

Okul Sporlarının 2017-2018 faaliyetleri aralıksız olarak devam ederken, müsabakalarında 'ı temsil eden Bedirhan Akdeniz şampiyon oldu.

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler Taekwondo yarı final müsabakaları 16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Yozgat ilinde gerçekleştirildi. Erzincan Spor Lisesi öğrencisi Bedirhan Akdeniz bu müsabakada Erzincan'ı temsil etti. Gençler 51 kiloda yarışan Bedirhan Akdeniz rakiplerini yenerek müsabakalardan şampiyon olarak ayrıldı. Öte yandan müsabakalarda 15 ilden yaklaşık 260 sporcu mücadele etti.

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Gençlerde şampiyon oldu
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