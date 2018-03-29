İlkokul öğrencileri hastanede kitap okudu

Samsun Valisi Osmak Kaymak, kitap okuma alışkanlığının arttırılması için 8 Şubat'ta 'Samsun İçin Okuma Vakti projesini başlattı. Proje kapsamında 8 Şubat'tan itibaren projeye destek veren herkes her gün saat 20.00'de televizyonları katarak ve ellerindeki elektronik aletleri bırakarak 1 saat kitap okuyor. Projeye destek vermek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için farkındalık oluşturmak isteyen Arıburnu İlkokulu, Gazi Devlet Hastanesi polikliniğinde hastane yönetimi ile birlikte yarım saat kitap okudu.

Hastaneye her gün yaklaşık 10 bin kişinin geldiğini ve birçok insanda farkındalık oluştuğunu ifade eden Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emine Sehmen, "8 Şubat'ta Samsun Valisi Osman Kaymak öncülüğünde, 'Samsun İçin Okuma Vakti' projesi başlatıldı. 8 Şubat'tan itibaren her akşam saat 20.00'de kitap etkinliği düzenleniyor. Bu etkinlikler ile toplumun kitap okuma alışkanlığını arttırmak hedefleniyor. Biz de projeye hastane olarak destekliyoruz. Bekleme salonlarımızda ve polikliniklerde kütüphaneler oluşturduk. Hastalar ve hasta yakınları beklerken kitap okuyarak zaman geçiriyorlar" dedi.

Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için birçok etkinlik yaptıklarını vurgulayan Arıburnu İlkokulu Müdürü Zekeriya Keskin, "Samsun Maarif Hareketi kapsamında Valimiz Osman Kaymak'ın başlattığı okuma etkinliklerine katkı vermeye çalışıyoruz. Okuma alışkanlığını kazandırma konusunda farkındalık oluşturmak için hastanede kitap okuduk. Daha önce de bir alışveriş mağazasında bu etkinliği gerçekleştirmiştik. Amacımız, çocukların okuma ilgisini arttırmak ve vatandaşların kitaba olan ilgisini çekmektir. 4. sınıf öğrencileri ile etkinliği yaptık. Çok verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.