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'da Kabadüz açıldı

’nun Kabadüz ilçesinde tarafından ilk defa açıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:23
Ordu'da Kabadüz Model Uçak Kursu açıldı

İlçede ilk defa açılan ve 2 ay sürecek olan 'na Kabadüz Merkez Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri katılıyor.

Öğrencilerden büyük ilgi gören kursu ziyaret eden Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Kabadüz Müdürü Mustafa Odabaş'tan kursla ilgi bilgiler aldı.

Sonrasında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Özerden, gençlerin boş zamanlarını bu tür faaliyetlerle değerlendirmesinin kendilerini mutlu ettiğinin altını çizdi.

Model Uçak Kursu'nun öğrencilerin ufkunu değiştireceğini belirten Özerden, "Gençlerimizin boş zamanlarını bu tür faaliyetlerle değerlendirmesi bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Bu kursun gençlerimizi bilime, teknolojiye, uzay ve havacılığa merak uyandırması açısından oldukça önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

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Ordu'da Kabadüz Model Uçak Kursu açıldı
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