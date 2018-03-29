Ordu'da Kabadüz Model Uçak Kursu açıldı

İlçede ilk defa açılan ve 2 ay sürecek olan Model Uçak Kursu'na Kabadüz Merkez Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri katılıyor.

Öğrencilerden büyük ilgi gören kursu ziyaret eden Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Kabadüz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Odabaş'tan kursla ilgi bilgiler aldı.

Sonrasında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Özerden, gençlerin boş zamanlarını bu tür faaliyetlerle değerlendirmesinin kendilerini mutlu ettiğinin altını çizdi.

Model Uçak Kursu'nun öğrencilerin ufkunu değiştireceğini belirten Özerden, "Gençlerimizin boş zamanlarını bu tür faaliyetlerle değerlendirmesi bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Bu kursun gençlerimizi bilime, teknolojiye, uzay ve havacılığa merak uyandırması açısından oldukça önemli olduğunu biliyoruz" dedi.