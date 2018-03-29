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’de çıkan da 3 katlı ahşap ev kül oldu

’de eski bir ev çıkan sonucu kül oldu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:12
Rize’de çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kül oldu

Edinilen bilgiye göre; saat 01.30 sularında Merkez'e bağlı Piriçelebi mahallesi Palmiye sokakta bulunan kullanılmayan harabe halindeki 3 katlı evde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etse de ev ahşap olduğundan alevler kısa sürede tüm binayı sardı. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler yan binalara sıçramadan yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının gerçekleştirildiği ev tamamen kül olurken yangın ile ilgili çalışma başlatıldı.

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Rize’de çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kül oldu
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