Su seviyesi düşen kanaldaki balıklar için seferber oldular

Iğdır'ın Yaycı köyünde vatandaşlar, kanalda su seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balığın yüzeye çıktığını görünce yetkililere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Iğdır Belediyesi İtfaiye ve Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) kanalın eksik suyunu tamamlamak için olay yerine çağrıldı. Bölgeye gelen ekipler su seviyesinin düşük olduğu kanala TOMA ve itfaiye aracının hortumuyla su boşalttı.

En kısa sürede kanalda bulunan balıkların tahliye edilmesi için çalışma başlatılacağını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Bu sabah haberimiz oldu ve bu kanalda suların alçalması sonucu balıklar çukur bir alanda kalmışlar. Iğdır Belediyesinin göndereceği itfaiye araçlarıyla alanı su dolduracağız. Şu an balıkların geçici olarak yaşamasını sağlayıp kısım kısım tahliye edeceğiz. Hepsini bir kerede de tahliye edemiyoruz çünkü yaklaşık 10 bin balık var ve bunları tahliye etmemiz biraz zaman alacak. Balıkları buradan tahliye ederek Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Aras Nehri ve Ağrı Dağı Milli Parkı içerisindeki Karasu Sazlığı sulak alanlarına bırakacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU