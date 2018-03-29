Toplum Destekli Polisten kütüphane etkinliği

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, etkinliğe katılan minik öğrencilere tanımadıkları insanlarla konuşmamaları, konuşmamaları konusunda bilgilerin verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Okuldan tek başına ayrılmamaları, cadde ve yol kenarlarında oyun oynamamaları, araçların ön koltuklarına oturmamaları ve 155 polis imdat hattı gibi güvenli yaşam için dikkat etmeleri gereken genel kurallar anlatılmış bir yandan da gösterilen samimi tavırlar ile çocukların polis korkusunu yenmelerini sağlayarak polisin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek amaçlanmıştır. Etkinlik sırasında çocuklara boyama kitabı ve boyama kalemi hediye edilerek birlikte boyama etkinliği yapılmış olup kütüphaneler haftası kutlanmıştır. İlimizde huzur ve güven veren ortamının daimi olması için halkımıza yönelik dayanışma ve kaynaşma faaliyetleri ile özverili çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

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