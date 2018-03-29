Umut veren taşlar sergilendi

Etkinliklerin ilkinde, Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu "Umut Veren Taşlar Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve katılımcıların büyük beğeniyle takip ettiği "Umut Veren Taşlar Sergisi'nden elde edilecek gelirin korunmaya muhtaç çocuklar yararına KORUNCUK Vakfı'na bağışlanacağı ifade edildi.

Sergi açılışının sonrasında Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki "Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Türkiye'de Korunma Gereksinimi Duyan Çocuklara Yönelik Çalışmaları" başlıklı panele geçildi. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Zeynep Topcu Bilir, korunmaya ihtiyacı içerisindeki çocuklar için yaptıkları çalışmalardan bahsederek bu çalışmalarda Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin gösterdikleri özveri için teşekkür etti.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üy. Serap Bayram, aile kurumunun toplum için vazgeçilmez olduğunu belirterek kültürel kimliğin aktarılmasında ailenin çok önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekti. Aile bütünlüğünü kaybetmiş çocukların gereksinimlerinin karşılanması noktasında kamu ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli çalışması gerektiğine işaret eden Serap Bayram, ailenin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Panelin ilk konuşmacısı olan Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cemal Keskin, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün tarihçesiyle sunumuna başlayarak, çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmesini engellemek ve çocuğun öncelikle ailesi yanında bakımını sağlayacak sosyal politikalar geliştirmek ve her türlü istismarı engellemek istediklerine vurgu yaptı.

Çocukların korunması kapsamında Bakanlık olarak sadece bakım hizmet vermediklerini dile getiren Cemal Keskin, danışmalık, sağlık, eğitim ve barınma tedbirlerini yerine getirdiklerini ifade etti. Her çocuğa bireyselleştirilmiş bakım ve koruma sağlamanın hizmet öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Keskin, korucu aile ve evlat edinme şartlarından da bahsetti. Düzce'de 51 çocuğun 38 koruyucu aile yanında kaldığı bilgisini paylaşan Cemal Keskin, Koruyucu Aile bakım modelinin yanı sıra Çocuk Yuvaları, Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Siteleri, Yetiştirme Yurtları ve Çocuk Destek Merkezleri ile de hizmet sunduklarının altını çizdi.

Programın diğer konuşmacısı KORUNCUK Vakfı Projeler Koordinatörü Serkan Çıtlak ise Vakfın çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 1979 yılında kurulan Vakfın, Çocuk Evleri Sitesi bakım modeliyle hizmet verdiğini söyleyen Serkan Çıtlak, şu anda 140 çocuğa hizmet sunduklarını ifade etti. Aile odaklı yapısıyla KORUNCUK Vakfı'nın çocukları hayata hazırladığına dikkat çeken davetli konuşmacı, bakımını üstlendikleri 341 çocuktan 90 çocuğun reşit olarak kurumdan ayrıldığını, 55'inin kamuda, 18'inin ise özel sektörde istihdam edildiğini sözlerine ekledi. İzmir Urla'da ikinci çocuk köyünü kuracaklarını belirten Serkan Çıtlak, çocukların kalbine dokunmanın önemini dile getirerek sözlerini sonlandırdı.

Soru-cevap şeklinde devam eden panelin sonunda davetli konuşmacılara hediyeleri ve teşekkür belgeleri takdim edildi.