Vali Ustaoğlu’ndan esnaf ziyareti

Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu,, kentte yapılan hizmetleri yerinde görmek ve halkın sorunlarını, taleplerini dinlemek amacıyla esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bilgilendirme toplantılarıyla esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Vali Ustaoğlu, bu sefer sorunları yüz yüze sıcak bir sohbet içerisinde esnaftan dinledi. Esnafın iş yerlerini tek tek ziyaret edip hayırlı alışverişler dileyen Vali Ustaoğlu, genç yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaştı. Bitlis'in gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirten Vali Ustaoğlu, "Yaptığımız projelerle Bitlis'in geleceğe emin adımlarla koşuyor. Bitlis'te büyük bir değişimi ve dönüşümü hep birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

Esnaf, yapılan ziyaretlerden dolayı Başkan Ustaoğlu'na teşekkür ederek çay ve içecek ikramlarında bulundu.