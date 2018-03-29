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'ta tedavisi tamamlanan alaca baykuş tabiata salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğünce tedavi tamamlanan alaca baykuş tabiata salındı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:13
Zonguldak'ta tedavisi tamamlanan alaca baykuş tabiata salındı

'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde duyarlı vatandaşlarca yaralı bir baykuşun bulunduğu bilgisini alan DKMP Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ekipleri, ivedilikle olay yerine intikal ettiler. Vatandaşlardan teslim alınan baykuş, tedavisi ve bakımlarının gerçekleştirilmesi için İl Şube Müdürlüğü ekiplerince veteriner kliniğine nakledildi. Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenenin ardından baykuşun, genç birey alaca baykuş olduğu, bacağında kırıkların bulunduğu tespit edildi.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan alaca baykuş, DKMP Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ekiplerince, ait olduğu yere, yeniden tabiata salındı.

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Zonguldak'ta tedavisi tamamlanan alaca baykuş tabiata salındı
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