Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Başkale'de kar yağışı

Başkale'de kar yağışı

'ın Başkale ilçesinde belli aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı ve fırtına, 2700 rakımlı ilçede vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 15:55
Başkale'de kar yağışı

Başkale'de dün akşamdan itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimi bulduğu belirtilirken, ilçe merkezinde yağışın ardından güneş açtı. Meteoroloji yetkilileri, gece Başkale için don uyarısı yaptı. Fesih Torun isimli vatandaş, Başkale kış mevsiminin son aylarını yaşadığını, yılın 6-7 ayı kar altında olduklarını ifade ederek evinde yağışta büyük hasar aldığını belirtti. Torun, "Özelikle mart ayında yağan kar, insanları zamansız yakalar. Bununla ilgili büyüklerimizin söylediği 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözünü unutmamak gerek" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkale'de kar yağışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN