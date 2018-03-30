Başkale'de kar yağışı

Başkale'de dün akşamdan itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimi bulduğu belirtilirken, ilçe merkezinde yağışın ardından güneş açtı. Meteoroloji yetkilileri, gece Başkale için don uyarısı yaptı. Fesih Torun isimli vatandaş, Başkale kış mevsiminin son aylarını yaşadığını, yılın 6-7 ayı kar altında olduklarını ifade ederek evinde yağışta büyük hasar aldığını belirtti. Torun, "Özelikle mart ayında yağan kar, insanları zamansız yakalar. Bununla ilgili büyüklerimizin söylediği 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözünü unutmamak gerek" diye konuştu.

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