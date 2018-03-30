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Başlama vuruşu başkandan

Belediyesi bünyesinde her yıl düzenlenen personel arası futbol turnuvasının santra vuruşunu Başkan Dursun Ay yaptı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:56
Başlama vuruşu başkandan

Belediyesi bünyesinde her yıl düzenlenen "Kurum İçi Futbol Turnuvası" için bu yıl da takımlar oluşturuldu. Kurum çalışanlarından oluşturulan 11 takım 7 hafta içinde yapılacak maçlarla şampiyonluk için mücadele edecek. Turnuvanın ilk maçında personelini yalnız bırakmayan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Özel Kalem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü takımlarının santra vuruşunu yaptı. Maçı bir süre takip eden Başkan Ay turnuvaya katılan herkese başarılar dileyerek, "Çalışanlarımızın böyle sportif ve sosyal faaliyetlere katılmasını takdir ediyor ve destekliyorum. Turnuva süresince takım ruhu ile mücadele eden, hak eden şampiyon olsun. Turnuvaya katılan her bir personelimize başarılar diliyorum" dedi.

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Başlama vuruşu başkandan
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