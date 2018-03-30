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Bismil’in en büyük parkı için ilk kazma vuruldu

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından eski dolmuş durağında yapılacak olan Kardeşlik Parkı için çay bahçesi ve halı sahanın da için de bulunduğu alanların yıkımına başlandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:48
Bismil’in en büyük parkı için ilk kazma vuruldu

Kardeşlik Parkı'nın ilçenin en büyük parkı olacağını söyleyen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, içerisinde çok değişik faaliyetlerin gerçekleştirileceği Kardeşlik parkın bir ilk olacağını ifade etti. Gülenç, "Her kesime hitap edeceği ve herkesin gezmeye gelebileceği bir park yapıyoruz. Kardeşlik parkın içerisinde her yaştan öğrencilerimizin faydalanacağı temalı çocuk oyun alanları, gezinti yolları, yürüyüş ve koşu parkuru, bisikletli gezi parkuru, pergolalı gölge alanları, spor alanları, kermes ve festival alanı, yenilebilir ürünler bahçesi, kafeteryalar, çay bahçeleri, el sanatları sergi birimleri gibi çok değişik faaliyetlerin yapılabileceği alanlar olacak" dedi.

EYLÜLDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Şehitkamil Kardeş Belediyesi tarafından inşasına başlanan parkın ilçeye bir canlılık kazandıracağını belirten Başkan Gülenç, "Parkımız içerisinde birçok etkinliğin bir arada yapılacak olması nedeniyle Bismil'in gelişmesi için önemli bir projedir. Parkımızı Eylül 2018 tarihinde faaliyete geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Gülenç, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür de etti.

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Bismil’in en büyük parkı için ilk kazma vuruldu
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