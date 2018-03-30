Büyükşehir’den kitap okuma etkinliği

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 54. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen "İnsan her yerde okur" etkinliğine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mustafa Keleş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Erzurum'da, Türk edebiyatına yön veren isimlerin kostüm ve maskelerini giyen belediye görevlileri, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitaplarını öğrencilere takdim etti. Bu arada 54. Kütüphane Haftası nedeniyle ünlü şair ve yazarların kaleme aldığı eserlerinin tanıtımı amacıyla "Yazarlarımız aramızda" sloganı kapsamında okuma etkinliği de yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: "Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olan kütüphanelerdir. Kitaplar, bilgiye en kolay şekilde ulaşma imkânını bize veren önemli kaynaklardır. Kütüphaneler, altın değerindeki kitapların bir arada bulunduğu hazinelerdir. Kitapsız bir dünya insanı cehalete götürür. Cehalet ise kişinin ve toplumların en büyük düşmanıdır. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi öğrenilmek isteniyorsa o toplumdaki kitap okuma düzeyine ve kütüphane sayısına bakılmalıdır. Çok okuyan ve kitaplarına değer veren ülkeler genellikle gelişmişlik düzeyi yüksek olan toplumlardır. Kitap okuma sevgisi ve kütüphane alışkanlığı çocuklara küçük yaşlardan itibaren verilmelidir. Bu alışkanlık erken yaşlarda kazandırıldığında çocuk daha bilgili hale gelecek ve bu alışkanlığını ömür boyu devam ettirecektir."

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