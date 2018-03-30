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Çayırlı'da Budama Eğitimi Verildi

Çayırlı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü bünyesinde uygulamalı budama eğitimi verildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:27
Çayırlı'da Budama Eğitimi Verildi

İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapılan eğitimle ilgili açıklama yapan Ziraat Mühendisi Veli Okumuş, "Meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve bol ürün alabilmek için özen gösterilmesi gereken konuların başında budama ve terbiye gelmektedir. Bahçelerde ilk yıllarda uygulanan terbiye işlemleri ve ağacın ömrü boyunca yapılan budama; verimi, meyve kalitesini ve ağacın sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle budama işleminin çok iyi bilinmesi ve etkin uygulanması bahçe verimliliği açısından oldukça büyük önem arz etmektedir." dedi.

Teknik personelce verilen budama eğitimi sonrası İlçe de kurulu kapama meyve bahçeleri ziyaret edilerek burada da örnek uygulamalar yapıldı.

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Çayırlı'da Budama Eğitimi Verildi
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