Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Dayancık Köyü mevkiinde meydana geldi. Hidayet Doğuröz (69) yönetimindeki otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu sağ tarafında bulunan toprak birikintisine çarparak devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Doğuröz (69) ve Erdal Doğuröz (67) yaralandı. yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.