Diş ve kemik kayıplarına protez ile son

Diş Hekimi Yalçın Genç, "Protezler, ağızda çeşitli nedenlerden dolayı kaybedilen dişlerin çiğneme, konuşma gibi fonksiyonların görüntünün yeniden kazandırılması amacıyla hazırlanan tüm yapay materyallerdir. Genel olarak diş eti hastalıklarının tedavi edilmemesi sonucunda diş ve kemik kaybı meydana gelir. Protezde, kaybedilen ağız sağlığı düzeltilir. Bu amaçla yitirilen dudak, yanak desteği, konuşma fonksiyonu, çiğneme fonksiyonu geri kazanılır" dedi.

PROTEZ ÇEŞİTLERİ

Diş Hekimi Yalçın Genç, protez çeşitlerini şöyle sıraladı;

"Sabit Protez: Hastanın kendisinin çıkarmadığı kron-köprü gibi yapıştırma protezlerdir. Sabit protezler ağza özel malzeme ile yapıştırılan sökülmeyen, çıkarılıp takılamayan protezlerdir.

Hareketli Protezler: Hastanın kendisinin istediği zaman takıp çıkartabildiği protezlerdir. Hareketli protezler ise hastalar tarafından takılıp çıkarılan, günlük bakıma ihtiyacı olan protez tipleridir.

Total Protezler: Tüm dişlerin eksik olduğu ağızlara uygulanır.

Parsiyel Protezler: Kısmen dişsiz ağızlara uygulanır. Dişler üzerine gelen tırnaklar ve kancalarla tutuculuk sağlanır.

Hassas Tutuculu Protezler: Kısmen dişsiz ağızlara uygulanır. Kanca gibi dışardan görünen herhangi bir aparatı olmayan estetik protezlerdir.

İmplant Üstü Protezler

Sabit: İmplanttan destek alınarak yapılan köprü veya kronlardır.

Hareketli: Kemik desteği yeterli olmayan ağızlarda tercih edilen implantlardan destek alınarak yapılan total benzeri protezlerdir."