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'nin yüksek kesimlerinde süprizi

Mart ayının son günlerinde 'nin yüksek kesimleri havanın aniden soğumasıyla beyaza büründü.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:49
Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı süprizi

Son günlerde il genelinde baharı tam manasıyla yaşamaya başlayan, her noktası açan çiçekler nedeniyle binbir renge bürünen 'de kar sürprizi yaşandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı sabaha karşı havanın aniden soğuması üzerine yüksek kesimlerde olarak gerçekleşti.
Özellikle Karadeniz'e yakın olan bölgelerde etkili olan kar yağışının ardından 2 bin 100 metre rakımlı Zigana Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Torul ilçesinin yüksek kesimleri de yağıştan nasibini aldı.

Gümüşhane kent merkezinin simge zirvelerinden 2 bin 10 metre rakımlı Kuşakkaya zirvesi de beyaza bürünürken, havanın soğuması da olası don olayı nedeniyle üreticiyi endişelendirdi.

Yağıştan etkilenen herhangi bir karayolu ve köy yolunun bulunmadığı öğrenilirken, yağışlı havanın hafta sonu yerini güneşe bırakacağı, hava sıcaklığının da Cumartesi gününden itibaren artacağı değerlendiriliyor.

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Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı süprizi
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