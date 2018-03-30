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Jandarmadan "Dünden bugüne tarihi" konulu panel

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Van’ın 100. Yıl kurtuluşu dolayısıyla "Dünden bugüne Van tarihi" konulu panel düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:34
Jandarmadan Dünden bugüne Van tarihi konulu panel

'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikler kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı ve (YYÜ) işbirliğinde "Dünden bugüne Van tarihi" konulu panel düzenlendi. Düzenlenen panele Van YYÜ Atatürk İlke ve İnkılapları Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar moderatörlük yaparken, panelde Van YYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Abdulaziz Kardaş ve Yrd. Doç. Dr. Ercüment Topuz konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşmacılar tarafından Van'ın tarihiyle ilgili jandarma personeline kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Panele askerler ve komutanları katıldı.

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Jandarmadan "Dünden bugüne Van tarihi" konulu panel
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