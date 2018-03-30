Jandarmadan "Dünden bugüne Van tarihi" konulu panel

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikler kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) işbirliğinde "Dünden bugüne Van tarihi" konulu panel düzenlendi. Düzenlenen panele Van YYÜ Atatürk İlke ve İnkılapları Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar moderatörlük yaparken, panelde Van YYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Abdulaziz Kardaş ve Yrd. Doç. Dr. Ercüment Topuz konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşmacılar tarafından Van'ın tarihiyle ilgili jandarma personeline kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Panele askerler ve komutanları katıldı.

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