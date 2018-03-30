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Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

’da jandarma ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı operasyonda 17 bin 140 paket kaçak sigara ile 230 litre kaçak mazot ele geçirildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:40
Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, devam eden yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti neticesinde, kontrol noktasına yaklaşan şüpheli araçta yapılan arama neticesinde, 16 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, işlemleri halen devam etmektedir. Ayrıca Gevaş ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetleri neticesinde 200 karton kaçak sigara ve 230 litre kaçak mazot ele geçirmiştir" denildi.

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Jandarmadan kaçakçılık operasyonları
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