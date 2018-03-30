Otobüs şoförleri kartlı biniş konusunda bilgilendirildi

Düzenli ve sistemli toplu taşıma hizmetleri için kartlı biniş sistemini yaygınlaştırmayı amaçlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha önce ücretli şekilde satışı yapılan Diyarkart'an 1 milyon adet kartı ücretsiz dağıtmaya başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Rıfat Ural, kartlı biniş sisteminin tanıtımı için daire başkanlığına bağlı otobüs şoförlerini bilgilendirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısına Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı otobüs şoförlerinin yanı sıra özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri de katıldı.



ESKİ KARTLAR GEÇERLİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Rıfat Ural, güncellemelerle eski olan sistemin gelişen teknolojiye uyumlu hale getirildiğini, yeni sistem hakkında konuya vakıf olmayanlar tarafından vatandaşlara yanlış ve eksik bilgiler verildiğini ve bu yanlış bilgilendirmenin tepkilere neden olduğunu söyledi. Kartlı biniş sisteminin sanılanın aksine vatandaşları kısıtlanmadığını vurgulayan Ural, eski kartların da yenileri gibi geçerli olduğunu, amaçlarının toplu taşımada nakit paranın ortadan kaldırılarak belediyenin menfaatlerini korumak ve gelirini kayıt altına almayı sağlamak olduğunu belirtti.



AKILLI DURAK SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Sistemlerin birbiriyle uyumlu ve düzenli olarak çalışmasının başarıyı, başarının da insanların mutlu ve huzur içinde yaşamasını sağladığını ifade eden Ural, kartlı biniş siteminin ardından akıllı durak sisteminin de devreye gireceğini belirtti. Otobüs hat ve saatlerini gözden geçirdiklerini anlatan Ural, yeni sistem sayesinde vatandaşın durağa geldiğinde otobüsün nerede olduğunu ve ne zaman durakta olacağını göreceğini söyledi. Kurum kültüründe başarının esas olduğuna dikkat çeken Ural, otobüs hareket ve varış noktasına zamanında ulaşım konularına şoförler tarafından özen gösterilmesini istedi. Ural, otobüse binen her vatandaşa misafir gözüyle bakılması gerektiğini belirtti.