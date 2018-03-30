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Rektör Polat, TİKA Başkanı Çam’ı ziyaret etti

Üniversitesi Prof. Dr. Refik Polat, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam’ı ziyaret etti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 14:22
Rektör Polat, TİKA Başkanı Çam’ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen "Afrika" konulu toplantı için Ankara'da bulunan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı (TİKA) Dr. Serdar Çam'ı ziyaret etti. Burada yapılan görüşmelerde Üniversitesi ve TİKA'nın uluslararası ilişkiler alanında yapılabilecek iş birlikleri üzerine görüşmeler yapıldı.

Görüşmede, Rektör Prof. Dr. Refik Polat yaptığı yurt dışı ziyaretlerinde TİKA'nın Karabük Üniversitesi heyetine çok büyük katkıları ve destekleri olduğunu söyleyerek Başkan Dr. Serdar Çam'a teşekkür etti.

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Rektör Polat, TİKA Başkanı Çam’ı ziyaret etti
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