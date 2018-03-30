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'ta : 2 ölü

'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 08:52
Tokat'ta trafik kazası: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, -Turhal karayolu havalimanı kavşağında Serkan Yanar (28) idaresindeki 60 BG 288 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Gıda Mühendisi Elif Değirmenci (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Yanar'ın ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle polis ekiplerince el konulduğu öğrenildi.

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Tokat'ta trafik kazası: 2 ölü
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