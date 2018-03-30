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'da operasyonu

'da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 14:59
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yomra ve çevre ilçelerde örgütlü olarak veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik üç ay boyunca yürütülen istihbarat ve teknik takip çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Yomra ve Arsin ilçelerinde belirlenen 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kilo 580 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 103 mermi, 780 santimetrelik saniyeli fitil ve 600 litre motorin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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