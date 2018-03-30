"Üşüyen Eller Kalem Tutamaz" projesi çocukları sevindirdi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız tarafından "Üşüyen Eller Kalem Tutamaz" adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Projeye destek olan gönüllülerin desteği ile çocuklara çeşitli hediyeler alındı. Alınan hediyeler sağlık yöneticileri tarafından Hocabey Toki Ortaokulunda düzenlenen tören ile öğrencilere dağıtıldı.

Ayrıca proje sorumluları Sosyal Hizmet Uzmanı Amine Balcı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Dilan İçli'ye teşekkür edilerek törene katılan öğrenciler Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine davet edildi.