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"" projesi çocukları sevindirdi

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üys. Erkan Hirik’in başkanlığında, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız tarafından projesi hazırlanan ve başlatılan "" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Bir Çocuğu Da Sen Sevindir” kampanyasında sağlanan desteklerle alınan hediyeler öğrencilere dağıtıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:25
Üşüyen Eller Kalem Tutamaz projesi çocukları sevindirdi

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız tarafından "" adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Projeye destek olan gönüllülerin desteği ile çocuklara çeşitli hediyeler alındı. Alınan hediyeler sağlık yöneticileri tarafından Hocabey Toki Ortaokulunda düzenlenen tören ile öğrencilere dağıtıldı.

Ayrıca proje sorumluları Sosyal Hizmet Uzmanı Amine Balcı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Dilan İçli'ye teşekkür edilerek törene katılan öğrenciler Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine davet edildi.

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"Üşüyen Eller Kalem Tutamaz" projesi çocukları sevindirdi
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