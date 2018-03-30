Vali Sonel'den en çok kitap okuyana altın ödülü

Tunceli Belediyesinde yapılan ödül töreninde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Kütüphanelerin bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesi olduğunu belirten Vali Sonel, "Kütüphane Haftası'nın 54 üncüsünü düzenlediğimiz etkinliklerle kutluyoruz. Kütüphaneler bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir. Bu anlamlı haftanın kitap okuma alışkanlığına, bilgiye ve öğrenmeye olan ilgiyi artırmasını diliyorum, Bizde, belediyemize ait kütüphaneyi yenileyerek daha modern bir şekilde öğrencilerin hizmetine sunduk. Binlerce kitabın yer aldığı kütüphanede öğrencilere, ödevlerinde yardımcı olmak için ücretsiz internet imkanı, çay, meşrubat, öğle yemeği sunuyoruz. Çalışmalar kapsamında kütüphanedeki masalar ve rafların tamamı ile klima sistemi yenilendi. Öğrenciler yenilenen kütüphane sayesinde gün boyunca dışarı çıkmadan araştırmalarını yapıp, ders çalışabiliyor. Bizde kütüphanemiz de en çok kitap okuyan yöre insanlarımızın kaydını çıkardık ve kayıtlarda başarılı olduklarını tespit ettiğimiz çocuklarımızı ve diğer arkadaşlarımızı tebrik ediyorum"dedi.

Sonel, en çok kitap okuyan Mehmet Ali Türker İlkokulu öğrencisi Şevin Gülbahar, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi İlkcan Dumanoğlu, Dersim Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Altepe, Munzur Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Yeliz Şentürk, Özel Uğur Okullarında Öğretmen Seher Kont Erdoğan ile Nimet Aşkın'ı kitap ve altın ile ödüllendirdi.